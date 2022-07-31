Комличенко о голевой передаче Уткина: «Дай бог, чтобы мяч после передач Даниила ко мне и дальше так прилетал»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу команды в матче 3-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). Форвард забил победный гол в игре на 40-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал полузащитник Даниил Уткин.

«Дай бог, чтобы мяч после передач Уткина ко мне и дальше так прилетал. Намагниченный. Главное при его подачах — бежать в ту точку, куда он подает. Если он исполнит — мяч туда и прилетит. Удачно сегодня все получилось», — цитирует «РБ Спорт» Комличенко.

Также 27-летний нападающий «Ростова» рассказал, с какими трудностями столкнулась команда в матче с «Химками».

«Физически нормально себя чувствуем. Но жаркая погода внесла свои коррективы. В целом, было тяжело вскрывать оборону «Химок». В первых двух матчах было больше моментов, но главное, что набрали три очка дома. Претензии «Химок» после моего гола? Не знаю, что они имели в виду. Ничего не слышал», — добавил Комличенко.

«Ростов» набрал 5 очков, поднялся на шестое место и обошел «Химки» (4 очка), которые опустились на 7-ю строчку. В следующем туре ростовчане 7 августа на своем поле примут «Оренбург».