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31 июля, 23:02

Комличенко о голевой передаче Уткина: «Дай бог, чтобы мяч после передач Даниила ко мне и дальше так прилетал»

Комличенко поблагодарил Уткина за голевую передачу
Алексей Еремин
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу команды в матче 3-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). Форвард забил победный гол в игре на 40-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал полузащитник Даниил Уткин.

«Дай бог, чтобы мяч после передач Уткина ко мне и дальше так прилетал. Намагниченный. Главное при его подачах — бежать в ту точку, куда он подает. Если он исполнит — мяч туда и прилетит. Удачно сегодня все получилось», — цитирует «РБ Спорт» Комличенко.

Также 27-летний нападающий «Ростова» рассказал, с какими трудностями столкнулась команда в матче с «Химками».

«Физически нормально себя чувствуем. Но жаркая погода внесла свои коррективы. В целом, было тяжело вскрывать оборону «Химок». В первых двух матчах было больше моментов, но главное, что набрали три очка дома. Претензии «Химок» после моего гола? Не знаю, что они имели в виду. Ничего не слышал», — добавил Комличенко.

«Ростов» набрал 5 очков, поднялся на шестое место и обошел «Химки» (4 очка), которые опустились на 7-ю строчку. В следующем туре ростовчане 7 августа на своем поле примут «Оренбург».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-daj-bog-chtoby-myach-posle-peredach-utkina-ko-mne-i-dal-she-tak-priletal/
Даниил Уткин
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ФК Химки
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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 4
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Краснодар

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Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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