«Ростов» — «Химки»: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

«Ростов» на своем поле побед «Химки» в матче 3-го тура РПЛ. Ростовчане выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Голом отметился нападающий Николай Комличенко, которому со штрафного ассистировал полузащитник Даниил Уткин. В двух предыдущих встречах чемпионата России Комличенко также забивал после подач Уткина со штрафных.

С 78-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Данилы Прохина за вторую желтую карточку.

«Ростов» одержал первую победу в текущем сезоне, «Химки» потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате.