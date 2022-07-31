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31 июля, 23:27

«Ростов» — «Химки»: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
31 июля. «Ростов» — «Химки» — 1:0.
Фото ФК «Ростов»., photo.khl.ru

«Ростов» на своем поле побед «Химки» в матче 3-го тура РПЛ. Ростовчане выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Голом отметился нападающий Николай Комличенко, которому со штрафного ассистировал полузащитник Даниил Уткин. В двух предыдущих встречах чемпионата России Комличенко также забивал после подач Уткина со штрафных.

С 78-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Данилы Прохина за вторую желтую карточку.

«Ростов» одержал первую победу в текущем сезоне, «Химки» потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате.

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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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Спартак – Оренбург
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Кр. Советов – Торпедо
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31.07 20:00
Ростов – Химки
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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