Комличенко об операции в России: «Вообще бомба. Не тратил время на перелеты в Германию»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал «СЭ», почему провел операцию в России.

30-летний форвард получил травму в матче против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ, который прошел 1 мая. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.

«Операция была в России, клиника Юдина. Врач Сластинин Владимир — вообще бомба. Он делал и сложные операции ребятам из «Динамо», ребята играют. И мне сделал все отлично. Рекомендую доктора всем, мне очень понравилось. Не терял время на перелеты в Германию, оперативно сработали», — сказал Комличенко «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. На счету 30-летнего Комличенко 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.