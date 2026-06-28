В «Краснодаре» объяснили подписание Уткина

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии для «СЭ» рассказал, почему клуб решил вернуть Даниила Уткина.



«Даниил Уткин — наш воспитанник. Мы хотели дать ему шанс перезапуститься. Надеюсь, он им воспользуется», — сказал Бузникин «СЭ».



26-летний полузащитник является воспитанником академии краснодарского клуба. За основную команду в период с 2018 по 2021 год он провел 64 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи.

После ухода из «Краснодара» Уткин играл в «Ахмате», «Ростове», «Балтике» и «Торпедо».