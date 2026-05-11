Рамирес — о малом игровом времени в «Локомотиве»: «Посмотрим, что будет после окончания сезона»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» высказался о своей игре за клуб.

— Ты мало играешь, совпали ли твои ожидания от перехода с действительностью?

— Все нормально, это жизнь. Нужно продолжать дальше, посмотрим, что будет.

— Нормально ли для тебя, что не играешь? Можно же рассмотреть вариант трансфера.

— Все хотят играть. Увидим, что будет после того, как закончится сезон, — сказал Рамирес.

Рамирес перешел в «Локомотив» летом 2025 года. В этом сезоне защитник провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 31-летнего эквадорца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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