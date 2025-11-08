Тюкавин — о необходимости приобретений для «Динамо»: «Какое усиление, Месси привезти?»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос по поводу необходимости усиления для команды.

— Есть мнение, что нужно усиление.

— Какое усиление, Месси привезти?

— Месси не привезешь.

— Ну а кого надо?

— Этот состав конкурентен, чтобы бороться за чемпионство?

— Конечно, конкурентен. Два года назад боролись, почему сейчас не можем.

— Вопрос.

— Вопрос.

— Сменился тренер. В этом дело?

— Не знаю, спросите руководителей, тренера. Мы делаем свою работу, стараемся. Может, мы что-то не так выполняем, из-за этого такие простые голы. Защитник выбивает, попадает в своего, мяч отскакивает, как это тренировать?

— Получается выводы не делаются.

— Может, делаются, но не у всех.

В субботу, 8 ноября, «Динамо» уступило «Акрону» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Бело-голубые продлили серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустились на девятую позицию в турнирной таблице с 17 очками.