Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:34

Захарян: «Я с детства за Роналду, но когда Португалия вылетела с ЧМ-2022, я начал болеть за Аргентину»

Захарян рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022 в Катаре
Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я с детства за Криштиану Роналду, так что болел за него. Но там тренер начудил, и Португалия быстро вылетела. Потом я за Аргентину болел. Хотелось, чтобы Месси выиграл, к тому же он отлично провел этот чемпионат мира», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

На ЧМ-2022 37-летний Криштиану Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии и забил 1 гол с пенальти Гане. Его команда покинула чемпионат мира после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на мировом первенстве в Катаре сыграл 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://fcdm.ru/news/arsen-zaxarian-v-interviu-evgenii-medvedevoi-na-pole-vse-ravno-sderzivaiu-emocii-inace-mozno-legko-poimat-diskvalifikaciiu
Арсен Захарян
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему игрок не перешел ни летом, ни зимой
«Челси» больше не интересуется Захаряном, но спрос в Европе на Арсена вырос. Инсайды «СЭ»
В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну
Стала известна опция выкупа Захаряна ближайшим летом
Захаряна пытались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Игрок остается в «Динамо»
«Захаряну нужно жить в реальном мире, и этот мир для него сейчас — «Динамо». Интервью Славиши Йокановича
Итальянский журналист: «У нас не знают о Захаряне. Он не усилит ни один клуб серии А»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нападающий Илья Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря»
Спортивный директор «Факела» заявил, что Рабеи и Брахими помогут команде
Массимо Каррера считает Селихова одним из лучших вратарей России
Сенников: «Если Галактионов провалится в «Локомотиве», часть игроков уйдет»
Булыкин заявил, что «Локомотиву» нужно менять все руководство
«Факел» арендовал алжирских полузащитников Рабеи и Брахими
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хомуха считает, что Бакаеву нужно собрать волю в кулак и переломить ситуацию в «Зените»

Нападающий Илья Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости