Нападающий Гюрлюк покинул «Оренбург»

«Оренбург» объявил о том, что нападающий Эмирджан Гюрлюк покидает команду в связи с окончанием трудового соглашения.

Турку 22 года. Он перешел в «Оренбург» в июне 2023 года, в 80 матчах за российскую команду забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. В сезоне-2025/26 в 28 матчах у него 4 гола и 2 передачи.

В «Оренбург» полузащитник переходил из «Алтынорду».

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