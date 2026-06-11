Вратарь ЦСКА Тороп внесен в базу «Миротворца»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Также в базу включены четыре игрока «Краснодара»: защитники Валентин Пальцев и Жубал и нападающие Хуан Боселли и Мозес Кобнан. Спортсменам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка проведения специальной военной операции в рамках акции перед матчем FONBET Кубка России.

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