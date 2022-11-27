Нападающий «Динамо» Грулев рассказал о своем состоянии после операции на ключице
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал «СЭ» о своем состоянии после перенесенной операции на ключице.
«Надеюсь, к сборам буду готов», — сказал Грулев «СЭ».
Грулев получил перелом ключицы в выездном матче 5-го тура групповой стадии против «Ахмата» (1:2). Ночью после игры футболист прилетел в Москву и перенес операцию в одной из клиник.
В сезоне-2022/23 Грулев забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 20 матчах за «Динамо».
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|
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|
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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ЖК
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Краснодар
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|К
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Локомотив
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|1
|3
|
|
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|
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