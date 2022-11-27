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Сегодня, 14:35

Нападающий «Динамо» Грулев рассказал о своем состоянии после операции на ключице

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал «СЭ» о своем состоянии после перенесенной операции на ключице.

«Надеюсь, к сборам буду готов», — сказал Грулев «СЭ».

Грулев получил перелом ключицы в выездном матче 5-го тура групповой стадии против «Ахмата» (1:2). Ночью после игры футболист прилетел в Москву и перенес операцию в одной из клиник.

В сезоне-2022/23 Грулев забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 20 матчах за «Динамо».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Вячеслав Грулев
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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