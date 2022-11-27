Нападающий «Динамо» Грулев рассказал о своем состоянии после операции на ключице

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал «СЭ» о своем состоянии после перенесенной операции на ключице.

«Надеюсь, к сборам буду готов», — сказал Грулев «СЭ».

Грулев получил перелом ключицы в выездном матче 5-го тура групповой стадии против «Ахмата» (1:2). Ночью после игры футболист прилетел в Москву и перенес операцию в одной из клиник.

В сезоне-2022/23 Грулев забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 20 матчах за «Динамо».