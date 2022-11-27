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Вратарь «Краснодара» Агкацев — о поражении от «Оренбурга»: «Мы были опустошены»

Мария Гусева
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:5) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Конечно, мы были опустошены и результатом, и игрой. Командой собрались, поговорили. Это дало результат. Разговор не был тяжелым. Просто посидели, пообщались, сплотились. Это немного помогло. Кто собрал? Да, сами организовались. Все понимали, что надо пообщаться, ничего особенного. Повышенных тонов не было. Просто сплотились в трудную минуту, ситуацию. Конечно, «Краснодар» находится не на своем месте, 100%. Мы все это понимаем. Хотим биться только за самые высокие места. Никого из нас не устраивает нынешняя позиция», — цитирует Metaratings Агкацева.

20-летний Агкацев провел этот матч на скамейке запасных.

«Краснодар» на зимнюю паузу уходит на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Оренбург» располагается на 7-м месте с 25 очками, опережая «быков» по дополнительным показателям.

Источник: Metaratings.ru

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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