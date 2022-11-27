Нигматуллин: «Непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Понятно, что Бердыев опытный и квалифицированный тренер. Отлично работал в «Рубине» и «Ростове». Тренер — это та профессия, в которой надо подтверждать свою состоятельность постоянно. Непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллин.

Ранее, 26 ноября, президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Сочи» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.