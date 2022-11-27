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Нигматуллин: «Непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Понятно, что Бердыев опытный и квалифицированный тренер. Отлично работал в «Рубине» и «Ростове». Тренер — это та профессия, в которой надо подтверждать свою состоятельность постоянно. Непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллин.

Ранее, 26 ноября, президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Сочи» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-lyubopy-tno-budet-ponablyudat-za-berdy-evy-m-v-sochi/

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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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