Смолов догнал Тихонова и Семшова

Федор Смолов оформил дубль в гостевом матче против «Факела» и стал третьим игроком «Динамо», которому удалось отличиться четырьмя голами в первых трех турах.

До 32-летнего форварда, в прошлую субботу дважды огорчившего «Торпедо», подобный старт выдавали Александр Кокорин восемь лет назад и Даниил Фомин в предыдущем чемпионате.

По три гола в трех турах записывали на свой счет Игорь Симутенков, Эрик Корчагин, Андрей Воронин и Кевин Кураньи.

Футболисты «Динамо», забивавшие больше двух голов в первых трех турах чемпионата

Сезон Игрок Матчи Голы 2014/15 Александр Кокорин Ростов (д) — 7:3***, Спартак (д) — 1:2*, Уфа (г) — 2:0 4 2021/22 Даниил Фомин Ростов (г) — 2:0, Уфа (г) — 3:2**, ЦСКА (д) — 2:1** 4 2022/23 Федор Смолов Ростов (д) — 1:1, Торпедо (д) — 4:0**, Факел (г) — 3:3** 4 1993 Игорь Симутенков Динамо Ст (г) — 2:0, Ростсельмаш (г) — 1:1*, Жемчужина (д) — 6:3** 3 2004 Эрик Корчагин Спартак (г) — 2:2, ЦСКА (д) — 1:1, Ротор (д) — 5:0*** 3 2013/14 Андрей Воронин Волга (д) — 2:2*, Анжи (д) — 2:1*, Спартак (д) — 1:4* 3 2014/15 Кевин Кураньи Ростов (д) — 7:3**, Спартак (д) — 1:2, Уфа (г) — 2:0* 3

Смолов довел результативный счет в чемпионатах России до 98 голов. В списке лучших снайперов турнира форвард «Динамо» сравнялся с делившими восьмое место Андреем Тихоновым и Игорем Семшовым.

Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.

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