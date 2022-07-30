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Сегодня, 19:32

Смолов догнал Тихонова и Семшова

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Федор Смолов оформил дубль в гостевом матче против «Факела» и стал третьим игроком «Динамо», которому удалось отличиться четырьмя голами в первых трех турах.

До 32-летнего форварда, в прошлую субботу дважды огорчившего «Торпедо», подобный старт выдавали Александр Кокорин восемь лет назад и Даниил Фомин в предыдущем чемпионате.

По три гола в трех турах записывали на свой счет Игорь Симутенков, Эрик Корчагин, Андрей Воронин и Кевин Кураньи.

Футболисты «Динамо», забивавшие больше двух голов в первых трех турах чемпионата

Сезон

Игрок

Матчи

Голы

2014/15

Александр Кокорин

Ростов (д) — 7:3***, Спартак (д) — 1:2*, Уфа (г) — 2:0

4

2021/22

Даниил Фомин

Ростов (г) — 2:0, Уфа (г) — 3:2**, ЦСКА (д) — 2:1**

4

2022/23

Федор Смолов

Ростов (д) — 1:1, Торпедо (д) — 4:0**, Факел (г) — 3:3**

4

1993

Игорь Симутенков

Динамо Ст (г) — 2:0, Ростсельмаш (г) — 1:1*, Жемчужина (д) — 6:3**

3

2004

Эрик Корчагин

Спартак (г) — 2:2, ЦСКА (д) — 1:1, Ротор (д) — 5:0***

3

2013/14

Андрей Воронин

Волга (д) — 2:2*, Анжи (д) — 2:1*, Спартак (д) — 1:4*

3

2014/15

Кевин Кураньи

Ростов (д) — 7:3**, Спартак (д) — 1:2, Уфа (г) — 2:0*

3

Смолов довел результативный счет в чемпионатах России до 98 голов. В списке лучших снайперов турнира форвард «Динамо» сравнялся с делившими восьмое место Андреем Тихоновым и Игорем Семшовым.

Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

390

148

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

277

98

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
1-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
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 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Даниил Уткин

Ростов

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

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 3 1 0
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