Смолов догнал Тихонова и Семшова
Федор Смолов оформил дубль в гостевом матче против «Факела» и стал третьим игроком «Динамо», которому удалось отличиться четырьмя голами в первых трех турах.
До 32-летнего форварда, в прошлую субботу дважды огорчившего «Торпедо», подобный старт выдавали Александр Кокорин восемь лет назад и Даниил Фомин в предыдущем чемпионате.
По три гола в трех турах записывали на свой счет Игорь Симутенков, Эрик Корчагин, Андрей Воронин и Кевин Кураньи.
Футболисты «Динамо», забивавшие больше двух голов в первых трех турах чемпионата
|
Сезон
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
2014/15
|
Александр Кокорин
|
Ростов (д) — 7:3***, Спартак (д) — 1:2*, Уфа (г) — 2:0
|
4
|
2021/22
|
Даниил Фомин
|
Ростов (г) — 2:0, Уфа (г) — 3:2**, ЦСКА (д) — 2:1**
|
4
|
2022/23
|
Федор Смолов
|
Ростов (д) — 1:1, Торпедо (д) — 4:0**, Факел (г) — 3:3**
|
4
|
1993
|
Игорь Симутенков
|
Динамо Ст (г) — 2:0, Ростсельмаш (г) — 1:1*, Жемчужина (д) — 6:3**
|
3
|
2004
|
Эрик Корчагин
|
Спартак (г) — 2:2, ЦСКА (д) — 1:1, Ротор (д) — 5:0***
|
3
|
2013/14
|
Андрей Воронин
|
Волга (д) — 2:2*, Анжи (д) — 2:1*, Спартак (д) — 1:4*
|
3
|
2014/15
|
Кевин Кураньи
|
Ростов (д) — 7:3**, Спартак (д) — 1:2, Уфа (г) — 2:0*
|
3
Смолов довел результативный счет в чемпионатах России до 98 голов. В списке лучших снайперов турнира форвард «Динамо» сравнялся с делившими восьмое место Андреем Тихоновым и Игорем Семшовым.
Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
390
|
148
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
277
|
98
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0