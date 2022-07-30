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«Зенит» — «Локомотив»: видео голов

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«Зенит» — «Локомотив».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил «Локомотив» (5:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

63-я минута. Вендел — 1:0

75-я минута. Клаудиньо — 2:0

80-я минута. Сергеев — 3:0

90+1-я минута. Бакаев — с пенальти — 4:0

90+3-я минута. Сергеев — 5:0

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:0
Локомотив
Голы
Вендел, 63 (1:0), Клаудиньо, 75 (2:0), Сергеев, 80 (3:0), Бакаев, 90+1 (4:0), Сергеев, 90+4 (5:0)
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен Родригао Барриос Вендел (Круговой, 85) Клаудиньо (Михайлов, 90) Мостовой (Бакаев, 80) Сутормин (Адамов, 85) Малком Кассьерра (Сергеев, 79)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Марадишвили, 83) Едвай Ненахов (Тикнизян, 83) Магкеев Баринов Миранчук Карпукас (Куликов, 61) Керк (Игнатьев, 73) Изидор Камано (Раконьяц, 74)
Предупреждения
Камано 44’, Тикнизян 83’
Удаления
Баринов 90’
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Демешко (Химки)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
1-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
5
1
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5:0! «Зенит» разгромил «Локомотив», забив пять голов за тайм

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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