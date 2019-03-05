Нападающий "Арсенала" Огнен Ожегович: "В России много команд, которые постоянно защищаются"

Форвард тульского "Арсенала" Огнен Ожегович надеется, что будет получать больше игровой практики. 24-летний форвард выступает за туляков с сентября 2018 года, сыграл шесть матчей в премьер-лиге, забил один мяч.

– Да, только с "Рубином" и "Спартаком" вышел в стартовом составе, хотя тренер Кононов каждый раз говорил мне, что буду играть. Но я профессиональный футболист и должен тренироваться с максимальной самоотдачей, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Ожеговича. – Новый тренер Черевченко сказал мне: "Если ты заслуживаешь играть, ты будешь играть". Я буду выкладываться даже не на 100, а на 101 процент. Весной все увидят настоящего Огнена!

– Какое впечатление у вас сложилось о российском футболе?

– Все мои знакомые, которые играли в России, сказали, что это сильный и трудный чемпионат. Для меня, возможно, это не совсем так, потому что Тула играет в атакующий футбол. Но видел много команд в России, которые играют в тяжелый футбол. Это "Уфа", "Рубин", "Ростов". Они постоянно защищаются. Пять игроков в линии защиты! Но посмотрите на английскую премьер-лигу, там все хотят выигрывать, пусть в соперниках "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". У меня сложилось впечатление, что многие клубы в России, когда начинается игра, уже готовы закончить ее со счетом 1:1 или 0:0. В принципе в России все хорошо – и стадионы, и поля. Единственная проблема – зима. Мне было тяжело приспособиться к холодам. В декабре играли с "Зенитом", было очень холодно. И в Оренбурге тоже.