Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Нагорный — об уходе Карпина из «Ростова»: «Расстроился, но в сборной он более нужный»

17:30
Теги:

Олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

— Тебя поздравил футбольный клуб «Ростов» в Твиттере.

— Не видел. Спасибо большое ребятам. К сожалению, Валерий Георгиевич покинул пост.

— Что ты об этом думаешь?

— Очень жалко. Расстроился, но, с другой стороны, он в сборной, как мне кажется, более нужный. Он сделал правильное решение.

— Ты слышал, что уже назначили нового тренера, Юрия Павловича Семина? Что об этом думаешь?

— Да, слышал. Думаю, что он тоже хороший тренер. Конечно, поменяется очень сильно, мне кажется, тренировочная система, но, с другой стороны, ждём результатов. Главное, чтобы был результат.

— Юрий Павлович может вывести команду в еврокубки. Будешь ли ходить на матчи в этом сезоне?

— А, может, я буду играть за «Ростов», кто знает.

4 августа стало известно о назначении Юрия Семина новым главным тренером команды.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: все медали 4 августа
Врач предупредила об опасности появления трещин на пятках
К чему чешутся ладони и глаза — приметы
Девушка с ужасом узнала, что ее бывший стал ее отчимом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Семин вместо Карпина в «Ростове»: главные новости и материалы, подробности и реакция