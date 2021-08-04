Нагорный — об уходе Карпина из «Ростова»: «Расстроился, но в сборной он более нужный»
Олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».
— Тебя поздравил футбольный клуб «Ростов» в Твиттере.
— Не видел. Спасибо большое ребятам. К сожалению, Валерий Георгиевич покинул пост.
— Что ты об этом думаешь?
— Очень жалко. Расстроился, но, с другой стороны, он в сборной, как мне кажется, более нужный. Он сделал правильное решение.
— Ты слышал, что уже назначили нового тренера, Юрия Павловича Семина? Что об этом думаешь?
— Да, слышал. Думаю, что он тоже хороший тренер. Конечно, поменяется очень сильно, мне кажется, тренировочная система, но, с другой стороны, ждём результатов. Главное, чтобы был результат.
— Юрий Павлович может вывести команду в еврокубки. Будешь ли ходить на матчи в этом сезоне?
— А, может, я буду играть за «Ростов», кто знает.
4 августа стало известно о назначении Юрия Семина новым главным тренером команды.
В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.
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