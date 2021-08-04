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Источник: «Зениту» предложили приобрести Хамеса Родригеса

18:05
Хамес Родригес. Фото Instagram
Хамес Родригес. Фото Instagram
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в России. Как сообщает журналист Диего Руэда в эфире Caracol Radio, агент предложил 30-летнего колумбийца «Зениту».

По информации источника, услуги футболиста также были предложены «Милану», «Севилье», «Роме», ПСЖ, «Атлетико» и «Аяксу». Указанные клубы либо отказались от подписания полузащитника, либо не дали ответ агенту.

В сезоне-2020/21 колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

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