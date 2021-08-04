Стала известна зарплата Макарова в случае перехода в «Динамо»

По данным «СЭ», хавбек Денис Макаров после перехода из «Рубина» в «Динамо» будет получать оклад в около 800 тысяч евро в год.

В казанской команде его годовая зарплата составляла около 150 тысяч евро.

По информации «СЭ», вчера Денис Макарова прилетел из Казани в Москву для прохождения медосмотра, по результатам которого будет принято решение о подписании контракта.