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Сегодня, 16:00

Нагорных заявил, что «Локомотив» ведет работу по поиску новых игроков: «Усиление будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрий Нагорных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос, планирует ли клуб новые трансферы.

«У нас достаточно большая плеяда молодых игроков, которая по мастерству и самоотдаче уже готова заменить тех, кто ушел. Это талантливые, способные, целеустремленные футболисты, заряженные на прогресс. Мальчиками для битья они ни для кого не будут. Посмотрите на чемпионат Европы — какой возраст игроков! У нас же по-прежнему бытует мнение: один игрок слишком молодой, другому тоже пока рано. Надо преодолевать российские комплексы. Молодежи нужно давать возможность играть и развиваться. «Локомотив» это делает. Но усиление будет, мы работаем над этим», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Антон Миранчук. «Мы не источник для обогащения непонятно за что». Нагорных объяснил уход Миранчука из «Локомотива»

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