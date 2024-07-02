Нагорных заявил, что «Локомотив» ведет работу по поиску новых игроков: «Усиление будет»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос, планирует ли клуб новые трансферы.
«У нас достаточно большая плеяда молодых игроков, которая по мастерству и самоотдаче уже готова заменить тех, кто ушел. Это талантливые, способные, целеустремленные футболисты, заряженные на прогресс. Мальчиками для битья они ни для кого не будут. Посмотрите на чемпионат Европы — какой возраст игроков! У нас же по-прежнему бытует мнение: один игрок слишком молодой, другому тоже пока рано. Надо преодолевать российские комплексы. Молодежи нужно давать возможность играть и развиваться. «Локомотив» это делает. Но усиление будет, мы работаем над этим», — сказал Нагорных «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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1
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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