Личка — о конкуренции с «Зенитом»: «Нам будет еще тяжелее. Они отмечают столетие клуба»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о конкуренции с «Зенитом» в следующем сезоне РПЛ.
«Понятно, что нам будет еще сложнее. У них столетие клуба. Для «Зенита» очень важно стать чемпионом. Кроме того, у команды другие финансовые возможности. Мы будем стараться совершать правильные трансферы и показывать хороший уровень на футбольном поле. Не всегда деньги играют роль. Они дают возможность забирать качественного игрока, но у тебя могут быть в команде 15 звезд с большим эго.
Нам будет тяжело. Но если мы хотим прогрессировать и быть наверху таблицы, не нужно смотреть на трансферы других клубов. За полем разговаривать умеют все, а работать на нем — сложнее», — сказал Личка журналистам.
В сезоне-2023/24 «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России, обойдя «Динамо» и «Краснодар» на одно очко. Бело-голубые стали бронзовыми призерами, уступив «быкам» по дополнительным показателям.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -