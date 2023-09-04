Нагорных объяснил, почему Тикнизян не покинул «Локомотив» летом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что московский клуб получал предложения по трансферу защитника Наира Тикнизяна в летнее трансферное окно. Однако эти варианты не устроили команду и игрока.

«Наир работает с нами, он безусловно получит еще не одну возможность и не одно предложение перейти в топовый клуб Европы. Мы все сделаем для того, чтобы он был высококлассным футболистом. Были определенные предложения летом, но мы и сам Наир посчитали их несерьезными на данный момент», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» в 2021 году. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

По итогам 7 туров московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.