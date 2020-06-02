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«Надеюсь, больше вылетать не будет». Ахметов поделился фотографией после операции

19:20
Ильзат Ахметов. Фото Instagram.
Ильзат Ахметов. Фото Instagram.
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Как сообщал «СЭ», полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию для проведения запланированной артроскопии на левом плечевом суставе. Операция прошла в Мюнхене.

— Надеюсь, больше вылетать не будет, — написал Ахметов в Instagram. — Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место. Операция прошла быстро и легко. Ин ша Аллах восстановление пройдет по этому же маршруту. Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии.

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