«Надеюсь, больше вылетать не будет». Ахметов поделился фотографией после операции

Как сообщал «СЭ», полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию для проведения запланированной артроскопии на левом плечевом суставе. Операция прошла в Мюнхене.

— Надеюсь, больше вылетать не будет, — написал Ахметов в Instagram. — Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место. Операция прошла быстро и легко. Ин ша Аллах восстановление пройдет по этому же маршруту. Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии.