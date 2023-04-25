На «ВТБ Арене» к матчу столетия «Динамо» против «Факела» появилось число 100

На трибуне С «ВТБ Арены» появилось число 100 в честь столетия московского «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось сто лет. Празднование юбилея клуба пройдет 28 апреля. В этот день бело-голубые сыграют против воронежского «Факела» в рамках 25-го тура РПЛ. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в праздновании столетия московского клуба примет участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.