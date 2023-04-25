Ульянов заявил о наличии планов по усилению состава «Локомотива» летом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос о будущих трансферах команды.

«Есть ли понимание по будущим трансферам команды? Еще рано об этом говорить. Есть намеки. Но сейчас надо играть. Конечно, есть планы относительно усиления команды», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее Ульянов заявил о начале переговоров по продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.