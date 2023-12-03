На «РЖД Арене» начали снимать пленку с газона

За час до начала матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» на «РЖД Арене» начали снимать пленку с газона, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Фото «СЭ»

Изначально матч должен был начаться в 16.30 мск, но был перенесен на 30 минут из-за снегопада. Это не окончательное решение, команды с делегатом выйдут должны принять решение о возможном дальнейшем переносе матча.