Президент «Ростова» раскритиковал судью Шафеева за решение проводить матч: «Играть в такую погоду нельзя!»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц раскритиковал главного судью Рафаэля Шафеева за решение проводить матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Считаю, что сегодня не нужно было играть. Это решение арбитра. Ростов хотел перенести игру на завтра? Нет. Я не судья, но играть в такую погоду нельзя», — сказал «СЭ» Арутюнянц.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.