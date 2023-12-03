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Сегодня, 16:09

Президент «Ростова» раскритиковал судью Шафеева за решение проводить матч: «Играть в такую погоду нельзя!»

Президент «Ростова» раскритиковал судью Шафеева за решение проводить матч с ЦСКА
Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц раскритиковал главного судью Рафаэля Шафеева за решение проводить матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Считаю, что сегодня не нужно было играть. Это решение арбитра. Ростов хотел перенести игру на завтра? Нет. Я не судья, но играть в такую погоду нельзя», — сказал «СЭ» Арутюнянц.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

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РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Арташес Арутюнянц
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 0 : 0
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Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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Динамо – Рубин
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