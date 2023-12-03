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Сегодня, 15:56

ЦСКА обыграл «Ростов» в метель: Чалов и Мендес забили по голу

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Федор Чалов, Мойзес и Иван Обляков празднуют забитый гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата России.

Игру могли перенести из-за сильной метели. Снег убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходила игра.

У ЦСКА уже на 3-й минуте встречи с пенальти отличился форвард Федор Чалов, а во втором тайме забил Виктор Мендес. Нападающий армейцев забил свой 8-й гол в нынешнем сезоне.

Федор Чалов забивает гол. ЦСКА обыграл «Ростов» в снегопад: Чалов и Мендес забили по голу. Онлайн

На 90+2-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

ЦСКА на время поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
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