Дубль Агаларова принес «Уфе» победу в товарищеском матче с «Университатей»

«Уфа» обыграла «Университатю» из Крайовы в товарищеском матче со счетом 2:0.

Оба гола в ворота румынской команды забил нападающий уфимцев Гамид Агаларов.

Игра против «Университати» стала для «Уфы» первой в рамках предсезонного сбора в Австрии.

Товарищеские матчи. Клубы

«Университатя Кр» — «Уфа» — 0:2 (0:1)

Голы: Агаларов, 9 (0:1). Агаларов, 58 (0:2).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Милетич, Иванов, Камилов, Голубев, Мрзляк, Саплинов, Агаларов.

25 июня.