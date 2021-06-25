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Дубль Агаларова принес «Уфе» победу в товарищеском матче с «Университатей»

20:46
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«Уфа» обыграла «Университатю» из Крайовы в товарищеском матче со счетом 2:0.

Оба гола в ворота румынской команды забил нападающий уфимцев Гамид Агаларов.

Игра против «Университати» стала для «Уфы» первой в рамках предсезонного сбора в Австрии.

Товарищеские матчи. Клубы

«Университатя Кр» — «Уфа» — 0:2 (0:1)

Голы: Агаларов, 9 (0:1). Агаларов, 58 (0:2).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Милетич, Иванов, Камилов, Голубев, Мрзляк, Саплинов, Агаларов.

25 июня.

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Иван Торопцев все материалы автора
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