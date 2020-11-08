Мусаев рассказал, почему продолжает ставить Кайо в основной состав
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал, почему продолжает ставить защитника Кайо в основной состав.
«У нас нет времени расстраиваться и переживать, надо двигаться дальше, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Кайо играл последние матчи с температурой. Ошибка случаются у всех, нужно уметь их исправлять. Важно смотреть, как они с ними справится.
Хотелось бы играть в атаку, агрессивно, смело. У нас настрой на такую игру. Посмотрим, что нам позволит наше состояние».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.