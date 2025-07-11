Мусаев рассказал, что не знаком с Ивичем

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что не знаком со своим предшественником Владимиром Ивичем и не был против, когда серб во время сборов в ОАЭ хотел приехать в расположение «быков» и поприветствовать команду.

— С Ивичем когда-нибудь общались?

— Нет, мы не знакомы. Кстати, когда мы зимой были на сборах в Абу-Даби, он принял команду оттуда же, в 50 км от нас. Владимир Леонидович (гендиректор Хашиг. — Прим. И.Р.) говорит: «Ивич хотел бы приехать, поздороваться с командой». Я ответил: «Давайте, пожалуйста, пусть приезжает в любое время». Но что-то не сложилось.