«Торино» готов продать «Спартаку» Коко за 15 миллионов евро

Защитник «Торино» Сауль Коко может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Gazzetta Granata.

По сведениям источника, туринский клуб сообщил красно-белым, что готов продать 26-летнего игрока сборной Экваториальной Гвинеи за 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам футболист не против продолжения карьеры в России.

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола.