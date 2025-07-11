Источник: «Зенит» хочет выручить с продажи Вендела около 30 миллионов евро

Полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть клуб, сообщает Coluna do Fla.

По сведениям источника, петербуржцы хотят продать 27-летнего бразильца за 30 миллионов евро. Ранее сообщалось что на игрока претендует «Фламенго», однако бразильскому клубу не удалось договориться о снижении стоимости трансфера. Сам футболист уже согласовал условия личного контракта.

В прошлом сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.