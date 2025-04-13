Мусаев — о поражении «Краснодара» от «Зенита»: «Нужно проанализировать игру и поскорее ее забыть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Зенита» (1:4) в 24-м туре РПЛ.

— Как оцените прошедший матч?

— Хорошее начало, забили гол. Далее ошиблись — сыграли в оборонительный футбол, а нужно было продолжать. Слишком прижались, не хватило агрессии в средней части поля. Во втором тайме пытались переломить игру, но «Зенит» не дал нам шансов. Концовка была плохая, нельзя бросать играть. В конце чемпионата личные встречи и разница мячей могут иметь значение.

Мы находимся на первом месте. Нужно с холодной головой проанализировать игру и поскорее ее забыть.

— Почему «Краснодар» не вышел на второй тайм?

— «Зенит» хорошо играл. Но и в нас дело. Нужно было лучше играть в концовке первого тайма, продолжать.

— По силам ли команде одержать шесть побед в оставшихся матчах?

— Не хочу говорить о шести победах. Главное, следующая игра — «Ахмат».

— Как оцените игру Павла Кукуяна?

— Были мелкие помарки, но в целом отработал хорошо.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.