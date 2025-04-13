«Химки» — «Крылья Советов»: видео голов

«Крылья Советов» в гостях победили «Химки» в матче 24-го тура РПЛ — 3:1.

15-я минута. Антон Заболотный — 1:0.

54-я минута. Кирилл Печенин — 1:1.

75-я минута. Иван Сергеев — 1:2.

90+4-я минута. Игорь Дмитриев — 1:3

«Крылья Советов» (26 очков) остаются на 11-м месте в РПЛ. «Химки» (23) опустились на 13-ю строчку в турнирной таблице.