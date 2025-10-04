Футбол
Сегодня, 22:01

Мусаев похвалил «Краснодар» за игру во втором тайме в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Переживали, видно было, что два матча не могли победить, три игры не могли забить в основное время. В принципе, первый тайм был не очень хорошего качества. Во втором ребята были молодцы, в перерыве хорошо поговорили. Мы практически ничего не дали создать возле своих ворот. Добились очень важной победы с психологической точки зрения. Ребята — молодцы. И я думаю, что впереди будет много таких тяжелых матчей, которые нужно будет выиграть за счет дисциплины, характера.

Состояние Тормены? Он ударился в штангу, вы видели, он сделал суперспасение и получил сильный ушиб. Я надеюсь, что это сильный ушиб. Сейчас поедет в больницу, сделает снимок», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

(Мария Захарян)

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

