Мусаев похвалил «Краснодар» за игру во втором тайме в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Переживали, видно было, что два матча не могли победить, три игры не могли забить в основное время. В принципе, первый тайм был не очень хорошего качества. Во втором ребята были молодцы, в перерыве хорошо поговорили. Мы практически ничего не дали создать возле своих ворот. Добились очень важной победы с психологической точки зрения. Ребята — молодцы. И я думаю, что впереди будет много таких тяжелых матчей, которые нужно будет выиграть за счет дисциплины, характера.

Состояние Тормены? Он ударился в штангу, вы видели, он сделал суперспасение и получил сильный ушиб. Я надеюсь, что это сильный ушиб. Сейчас поедет в больницу, сделает снимок», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

(Мария Захарян)