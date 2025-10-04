Представитель Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Это его не сломит. Артем — сильная личность»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил «СЭ», что на форварда не повлияет ситуация с незабитым пенальти в конце матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Артем провел очень хороший матч, поучаствовал в голе команды, выиграл много единоборств. Он стабильно проводит сезон. Но не будем забывать, что ему не 18 лет, к концу матча набирается усталость. Говорили с ним после игры, Артем сказал, что очень сводило ногу в конце. Это не оправдание, просто как факт. После такого объема работы концентрация не может быть стопроцентной, это очевидно. Но Артем — сильный человек, личность, его эта ситуация не сломит. Артем настроен по-боевому, хочет вернуть должок команде», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба также отличился на 89-й минуте матча с «Зенитом», однако гол был отменен, поскольку футболист во время удара находился в положении вне игры.