«Динамо» — «Локомотив»: видео голов матча

«Динамо» принимает «Локомотив» в матче 11-го тура РПЛ.

Полузащитник гостей Данил Пруцев открыл счет на 1-й минуте встречи. В середине первого тайма у хозяев отличились Иван Сергеев и Бителло. В конце тайма хавбек железнодорожников Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти.

1-я минута. Пруцев — 0:1

25-я минута. Сергеев — 1:1

27-я минута. Бителло — 2:1

43-я минута. Батраков — 2:2

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».