Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:35

Мусаев опроверг слухи об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что «ПСЖ» не обращался в российский клуб по поводу возможного трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист может перейти во французскую команду этой зимой.

«Достоин ли Сперцян уровня этой команды? Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать?» — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Мурад Мусаев
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему в честь победившей оппозиции
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне
Футболисты ЦСКА проведут зимние сборы в ОАЭ и Турции
Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
Орлов — о результатах «Зенита»: «В последних турах Семак потерял управление командой»
«Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»
Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спорт-Экспресс» запустил голосование за лучших в 18-м туре РПЛ

В «Локомотиве» сообщили о возвращении Сухины в клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости