Мусаев опроверг слухи об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что «ПСЖ» не обращался в российский клуб по поводу возможного трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист может перейти во французскую команду этой зимой.

«Достоин ли Сперцян уровня этой команды? Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать?» — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.