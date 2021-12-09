Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа», прокомментировал дисквалификацию полузащитника команды Вячеслава Кротова на три матча.

«Безусловно, Слава не хотел нанести Себастьяну серьезную травму. Наш игрок в пылу борьбы не рассчитал траекторию подката. Результат отбора мяча получился действительно очень некрасивым. Я полностью согласен с решением КДК. Фол Кротова выглядел просто ужасающе. Я вздрогнул, когда увидел это нарушение. Первое, о чем я подумал, — как бы Шимански не закончил с футболом после этого. Получилось максимально неудачно. Славе нужно учиться контролировать свои эмоции. На такой риск в следующий раз идти нельзя», — сказал Мурзагулов «СЭ».

Наказание полузащитника за грубый фол может быть увеличино вдвое.

На 6-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) Кротов грубо сфолил на Себастьяне Шиманьски и получил прямую красную карточку. Поляк не смог продолжить матч и был заменен на Константина Тюкавина.

(Антон Иванов)