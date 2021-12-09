Мурзагулов — о дисквалификации на три матча: «Согласен с решением КДК, фол Кротова выглядел ужасающе»
Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ФК «Уфа», прокомментировал дисквалификацию полузащитника команды Вячеслава Кротова на три матча.
«Безусловно, Слава не хотел нанести Себастьяну серьезную травму. Наш игрок в пылу борьбы не рассчитал траекторию подката. Результат отбора мяча получился действительно очень некрасивым. Я полностью согласен с решением КДК. Фол Кротова выглядел просто ужасающе. Я вздрогнул, когда увидел это нарушение. Первое, о чем я подумал, — как бы Шимански не закончил с футболом после этого. Получилось максимально неудачно. Славе нужно учиться контролировать свои эмоции. На такой риск в следующий раз идти нельзя», — сказал Мурзагулов «СЭ».
Наказание полузащитника за грубый фол может быть увеличино вдвое.
На 6-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) Кротов грубо сфолил на Себастьяне Шиманьски и получил прямую красную карточку. Поляк не смог продолжить матч и был заменен на Константина Тюкавина.
(Антон Иванов)
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