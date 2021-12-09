Губерниев о решении запретить допуск на трибуну ЦСКА: «Приличные люди бы ходили на биатлон»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС запретить допуск зрителей на фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч (второй — условно).

«В Москве, где огромное количество камер, сейчас не составляет никакого труда вычислить преступников или неблагонадежных людей, если они в чем-то подозреваются. Камеры на стадионе почему-то не работали. Всех поэтому решили подстричь под одну гребенку. Клуб должен нести за такие вещи наказания, но я не уверен, что всех надо ровнять одинаково. Решили наказать всех, чтобы было неповадно. Люди, которые жгут фаеры, они совершают правонарушение. Мы это знаем. Но надо как-то дифференцировать обычных болельщиков от хулиганов. На фоне того, что происходит, я бы 10 раз подумал перед тем, как идти на футбол с семьей. С учетом того, что происходит с той и другой стороны. Приличные люди бы ходили на биатлон, но его в России, к сожалению, сейчас нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

28 ноября после матча Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (0:2), на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа, часть задержанных провели в отделениях полиции почти всю ночь.