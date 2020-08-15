Мурад Мусаев: «Краснодар» моменты не реализовал, а «Локо» воспользовался детской ошибкой"

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:1).

— Когда в первом тайме шла игра момент на момент, мы свои моменты не реализовали, а сами допустили детскую ошибку, соперник воспользовался шансом, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Хотели во втором тайме хотели исправить ситуацию заменами, но не получилось, все решили мелочи. Первый тайм обе команды действовали достаточно быстро, во втором «Локо» прибавил.