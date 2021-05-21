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«Может, дашь денег под Лигу чемпионов?!» Карпин ответил фанату в Instagram

10:57
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на комментарий болельщика под своим постом в Instagram.

«А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался?! Больше думай о клубе!» — написал пользователь voroblnskli_evgenli.

«Может, денег дашь чуток под Лигу чемпионов?! А то туда больше никто же не хочет, кроме нас», — ответила Карпин.

«Ростов» занял девятое место по итогам чемпионата и не вышел в еврокубки. В сезоне-2016/17 команда единственный раз в истории выступала в Лиге чемпионов.

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