ЦСКА проведет два предсезонных сбора в Австрии
09:48
Пресс-служба ЦСКА сообщила о планах команды по подготовке к сезону-2021/22.
Футболисты проведут месяц в отпуске, после чего проведут два сбора в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Команда вылетит на первый сбор 16 июня. Перед этим, 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.
Армейцы отправятся на первый сбор 16 июня, перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве https://t.co/sTUww2R2HI pic.twitter.com/PyJqPL0LDI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 20, 2021
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravyatsya-na-pervyy-sbor-16-iyunya/
Читайте также
«Понял, что в «Монреале» мне даже не собираются давать шанс». Российский вратарь вернулся в КХЛ из Канады
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю