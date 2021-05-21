ЦСКА проведет два предсезонных сбора в Австрии

Пресс-служба ЦСКА сообщила о планах команды по подготовке к сезону-2021/22.

Футболисты проведут месяц в отпуске, после чего проведут два сбора в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Команда вылетит на первый сбор 16 июня. Перед этим, 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.

Армейцы отправятся на первый сбор 16 июня, перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве https://t.co/sTUww2R2HI pic.twitter.com/PyJqPL0LDI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 20, 2021

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.