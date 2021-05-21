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ЦСКА проведет два предсезонных сбора в Австрии

09:48
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Пресс-служба ЦСКА сообщила о планах команды по подготовке к сезону-2021/22.

Футболисты проведут месяц в отпуске, после чего проведут два сбора в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Команда вылетит на первый сбор 16 июня. Перед этим, 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravyatsya-na-pervyy-sbor-16-iyunya/

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы