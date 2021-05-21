Матч молодежного первенства ЦСКА — «Спартак» пройдет на «ВЭБ Арене»
11:14
Матч 27-го тура молодежного первенства ЦСКА — «Спартак» состоится на «ВЭБ Арене», сообщает официальный сайт армейцев.
Встреча состоится в воскресенье, 23 мая. Начало — в 18.00 (мск).
??? Молодежное дерби #ЦСКАспартак в это воскресенье пройдет на #ВЭБАрена! ??— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 21, 2021
Матч 23 мая начнётся в 18:00 мск.
Информация о распространении билетов на игру будет опубликована в ближайшее время pic.twitter.com/l2cU5sPFXN
ЦСКА лидирует в турнирной таблице молодежного первенства с 64 очками в 26 матчах, «Спартак» идет на 4-й строчке с 54 очками в 26 играх.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/molodezhnoe-derbi-sostoitsya-na-veb-arene/
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