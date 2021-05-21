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Матч молодежного первенства ЦСКА — «Спартак» пройдет на «ВЭБ Арене»

11:14
Футболисты молодежных команд ЦСКА и «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Футболисты молодежных команд ЦСКА и «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Матч 27-го тура молодежного первенства ЦСКА — «Спартак» состоится на «ВЭБ Арене», сообщает официальный сайт армейцев.

Встреча состоится в воскресенье, 23 мая. Начало — в 18.00 (мск).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице молодежного первенства с 64 очками в 26 матчах, «Спартак» идет на 4-й строчке с 54 очками в 26 играх.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/molodezhnoe-derbi-sostoitsya-na-veb-arene/

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