??? Молодежное дерби #ЦСКАспартак в это воскресенье пройдет на #ВЭБАрена! ??



Матч 23 мая начнётся в 18:00 мск.



Информация о распространении билетов на игру будет опубликована в ближайшее время pic.twitter.com/l2cU5sPFXN