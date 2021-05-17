Мозес — лучший игрок 30-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»
19:55
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 30-го тура Тинькофф РПЛ.
В гостевом матче против «Ахмата» нигериец сравнял счет на 83-й минуте (2:2). Эта ничья позволила московскому клубу занять второе место в чемпионате России.
Также на звание лучшего игрока тура претендовали нападающий «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Краснодара» Вандерсон и форвард «Динамо» Вячеслав Грулев.
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