Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В гостевом матче против «Ахмата» нигериец сравнял счет на 83-й минуте (2:2). Эта ничья позволила московскому клубу занять второе место в чемпионате России.

Также на звание лучшего игрока тура претендовали нападающий «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Краснодара» Вандерсон и форвард «Динамо» Вячеслав Грулев.