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Мозес — лучший игрок 30-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

19:55
Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В гостевом матче против «Ахмата» нигериец сравнял счет на 83-й минуте (2:2). Эта ничья позволила московскому клубу занять второе место в чемпионате России.

Также на звание лучшего игрока тура претендовали нападающий «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Краснодара» Вандерсон и форвард «Динамо» Вячеслав Грулев.

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