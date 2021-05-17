Форвард ЦСКА Саломон Рондон после матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:3) поблагодарил болельщиков команды. Это был его последний матч за столичный клуб.

«Это было приятно, ЦСКА», — написал венесуэлец в Instagram.

31-летний футболист выступал за армейцев на правах аренды из китайского клуба «Далянь». В текущем сезоне он провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.