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Саломон Рондон — болельщикам ЦСКА: «Это было приятно»

20:10
Саломон Рондон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Саломон Рондон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард ЦСКА Саломон Рондон после матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:3) поблагодарил болельщиков команды. Это был его последний матч за столичный клуб.

«Это было приятно, ЦСКА», — написал венесуэлец в Instagram.

31-летний футболист выступал за армейцев на правах аренды из китайского клуба «Далянь». В текущем сезоне он провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO-wABAi_kR/

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