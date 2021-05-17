Максименко, Жиго и Соболев поблагодарили Тедеско за работу со «Спартаком»
19:17
Голкипер «Спартака» Александр Максименко поблагодарил за работу главного тренера команды Доменико Тедеско. Сообщение он опубликовал в своем Instagram. Немецкий специалист покидает команду по окончании сезона.
«Danke», — написал футболист на немецком языке. В переводе на русский это означает «спасибо».
Также выразили благодарность Тедеско форвард Александр Соболев и защитник Самюэль Жиго. Свои сообщения они опубликовали в stories Instagram. «Спасибо за все, тренер», — написал Соболев. «Спасибо, тренер», — такое сообщение опубликовал Жиго.
«Спартак» набрал 57 очков, занял второе место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 9615Все опросы
Что ждет «Спартак» в Лиге чемпионов-2021/22?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю