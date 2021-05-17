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Максименко, Жиго и Соболев поблагодарили Тедеско за работу со «Спартаком»

19:17
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко поблагодарил за работу главного тренера команды Доменико Тедеско. Сообщение он опубликовал в своем Instagram. Немецкий специалист покидает команду по окончании сезона.

«Danke», — написал футболист на немецком языке. В переводе на русский это означает «спасибо».

Публикация от Aleksander Maksimenko (@maximenko_av)

Также выразили благодарность Тедеско форвард Александр Соболев и защитник Самюэль Жиго. Свои сообщения они опубликовали в stories Instagram. «Спасибо за все, тренер», — написал Соболев. «Спасибо, тренер», — такое сообщение опубликовал Жиго.

«Спартак» набрал 57 очков, занял второе место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO-uhKltikR/

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