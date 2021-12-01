Мозес и Игнатов, вероятно, смогут сыграть с «Ахматом»

Как стало известно «СЭ», полузащитники московского «Спартака» Михаил Игнатов и Виктор Мозес, пропускавшие матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1), вероятнее всего, смогут сыграть в субботу против «Ахмата».

Восстановление еще одного травмированного игрока команды Зелимхана Бакаева затягивается, и его шансы сыграть с грозненцами ниже.

Продолжают восстановление Павел Маслов, Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, чье возвращение в общую группу ожидается уже на зимних сборах. Раньше них — в начале декабря — должен вернуться в строй Роман Зобнин.

Матч 17-го тура «Спартак» — «Ахмат» состоится 4 декабря, начало — в 17.00 (мск).