Мозес и Игнатов, вероятно, смогут сыграть с «Ахматом»
14:32
Как стало известно «СЭ», полузащитники московского «Спартака» Михаил Игнатов и Виктор Мозес, пропускавшие матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1), вероятнее всего, смогут сыграть в субботу против «Ахмата».
Восстановление еще одного травмированного игрока команды Зелимхана Бакаева затягивается, и его шансы сыграть с грозненцами ниже.
Продолжают восстановление Павел Маслов, Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, чье возвращение в общую группу ожидается уже на зимних сборах. Раньше них — в начале декабря — должен вернуться в строй Роман Зобнин.
Матч 17-го тура «Спартак» — «Ахмат» состоится 4 декабря, начало — в 17.00 (мск).
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю