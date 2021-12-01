Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Ростовом»

13:53
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Все наши мысли сейчас — только об этой игре, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Мы думаем, анализируем и разговариваем с ребятами, чтобы лучше понять, кто в каком состоянии находится, чтобы та свежесть, которая нам нужна, то движение, было на максимально возможном уровне. Поработаем, подумаем еще пару дней и посмотрим, кто будет играть.

— Ростовчане не слишком удачно начали чемпионат, но сейчас набирают ход. Как вы оцениваете предстоящего соперника?

— Я думаю, что команда осталась в этом же составе, что и была, рисунок остался прежним: команда играет высоко, агрессивно, с большим объемом движения, единоборств, показывает хорошую интенсивность. Думаю, что те моменты, о которых мы говорили после игры с ЦСКА, очень актуальны, и нам нужно делать все возможное, чтобы подготовиться — прежде всего физически — к этому матчу.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет 3 декабря в Петербурге и начнется в 19:00 мск. Сине-бело-голубые с 36 очками занимают первое место в турнирной таблице, ростовчане с 17 очками — на 11-й строчке.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-01-sergey-semak-snegopad-vnosit-izmeneniya-v-nash-trenirovochnyy-plan.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Источник сообщил о самоубийстве «академовского» маньяка Никиты Лыткина
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры