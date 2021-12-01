Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Все наши мысли сейчас — только об этой игре, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Мы думаем, анализируем и разговариваем с ребятами, чтобы лучше понять, кто в каком состоянии находится, чтобы та свежесть, которая нам нужна, то движение, было на максимально возможном уровне. Поработаем, подумаем еще пару дней и посмотрим, кто будет играть.

— Ростовчане не слишком удачно начали чемпионат, но сейчас набирают ход. Как вы оцениваете предстоящего соперника?

— Я думаю, что команда осталась в этом же составе, что и была, рисунок остался прежним: команда играет высоко, агрессивно, с большим объемом движения, единоборств, показывает хорошую интенсивность. Думаю, что те моменты, о которых мы говорили после игры с ЦСКА, очень актуальны, и нам нужно делать все возможное, чтобы подготовиться — прежде всего физически — к этому матчу.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет 3 декабря в Петербурге и начнется в 19:00 мск. Сине-бело-голубые с 36 очками занимают первое место в турнирной таблице, ростовчане с 17 очками — на 11-й строчке.