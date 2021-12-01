Агент Бека-Бека: «Для Алексиса «Локомотив» — большой проект, с Рангником или без него»
Агент полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека рассказал о том, может ли игрок покинуть клуб из-за ухода Ральфа Рангника.
«У Алексиса все в порядке в «Локомотиве», — приводит слова агента РБ Спорт. — Для него это большой проект, с Рангником или без него».
29 ноября «МЮ» объявил о назначении Рангника на пост и. о. главного тренера команды. В июле этого года он был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».
20-летний Бека-Бека перешел в московский клуб в августе 2021 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за «Локомотивом» 14 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-beka-beka-myu-dlya-aleksisa-lokomotiv-bol-shoj-proekt-s-rangnikom-ili-bez-nego/
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