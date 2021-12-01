Агент полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека рассказал о том, может ли игрок покинуть клуб из-за ухода Ральфа Рангника.

«У Алексиса все в порядке в «Локомотиве», — приводит слова агента РБ Спорт. — Для него это большой проект, с Рангником или без него».

29 ноября «МЮ» объявил о назначении Рангника на пост и. о. главного тренера команды. В июле этого года он был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

20-летний Бека-Бека перешел в московский клуб в августе 2021 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за «Локомотивом» 14 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.